УАФ высмеяла сборную России после непопадания украинцев на ЧМ-2022 Украинская ассоциация футбола задалась вопросом, сколько матчей ждет сборную России

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Украинская ассоциация футбола пошутила над сборной России после непопадания сборной Украины на чемпионат мира 2022 года. В финале квалификации сборная Украины поиграла команде Уэльса (0:1).

Вы сделали всё, чтобы в это тяжелое для Украины время давать надежду и гордиться вашей игрой на футбольном поле! Спасибо Александру Васильевичу Петракову и его команде. <...> Мы проиграли бой, но впереди у нас много матчей. А сколько у тебя матчей, сборная России? — написано в социальной сети УФА.

Финал квалификации состоялся в Кардиффе 5 июня. Единственный мяч после удара Гарета Бэйла в свои ворота срезал Андрей Ярмоленко, это случилось в первом тайме, на 34-й минуте. Таким образом, на ЧМ-2022 в Катаре сыграет сборная Уэльса, а команда Украины не смогла попасть на турнир.

Ранее президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко назвал сроки возобновления футбольных турниров в стране.