Украина обратилась к УЕФА из-за скандирования фанатов о Путине Украинская ассоциация футбола обратилась к УЕФА из-за скандирования турецких фанатов о Путине

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Фанаты турецкого «Фенербахче»

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за кричалки болельщиков «Фенербахче», говорится в заявлении, размещенном на сайте организации. 27 июля на матче с киевским «Динамо» во втором раунде квалификации Лиги чемпионов турецкие фанаты скандировали имя президента России Владимира Путина.

Болельщики ФК «Фенербахче» осуществляли неприемлемые скандирования. Учитывая это, УАФ сообщила УЕФА о возможном нарушении клубом-хозяином дисциплинарного регламента УЕФА во время данного поединка, — говорится в заявлении.

Провокационную кричалку болельщики «Фенербахче» начали скандировать после того, как Буяльский открыл счет на 57-й минуте и начал праздновать гол перед фанатами стамбульской команды. В ответ болельщики запели: «Ла-ла-ла, Владимир Путин!».

Встреча завершилась победой киевского «Динамо» в дополнительное время — 2:1. Авторами голов в составе «Динамо» стали Виталий Буяльский и Андрей Караваев. У «Фенербахче» отличился Атилла Салаи. Первый матч команд закончился со счетом 0:0, и теперь киевляне выступят в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. УЕФА начал расследование в отношении болельщиков «Фенербахче».