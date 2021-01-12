У защитника «Кардифф Сити» Бамба диагностировали рак

https://static.news.ru/photo/d9d12a70-54be-11eb-8471-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shaun Boggust/Global Look Press

У футболиста валийского клуба «Кардифф Сити» Сулеймана Бамба обнаружен рак лимфатической системы — неходжкинская лимфома,

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на клуб. Защитник немедленно начал курс химиотерапии. Бамба временно переведён на должность тренера.

Сол начал свою битву в позитивном настроении и по-прежнему активно взаимодействует с командой. Во время лечения он будет поддерживать своих товарищей по команде на матчах. Мы все с тобой, Сол, — говорится в сообщении пресс-службы.

Спортсмену 13 января исполнится 36 лет. С октября 2016 года он провел в клубе 117 матчей и забил 10 мячей.

Как писал NEWS.ru, в январе 2019 года в авиакатастрофе погиб футболист «Кардиффа» Эмилиано Сала. Легкомоторный самолёт с футболистом на борту пропал с экранов радаров 22 января. Перед вылетом Сала отправил другу сообщение, в котором сказал, что в пути самолёт дрожит и вот-вот развалится. 4 февраля на месте крушения самолёта было обнаружено и опознано тело футболиста.