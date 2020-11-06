У вратаря сборной России по футболу Шунина обнаружено ОРВИ

https://static.news.ru/photo/256b71c2-205b-11eb-966a-fa163e074e61_660.jpg Антон Шунин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вратарь сборной России по футболу и московского «Динамо» Антон Шунин болен ОРВИ, в клубе не выявлено заражение коронавирусом, следует из сообщения пресс-службы Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Динамо» уведомило лигу, что по результатам лабораторного тестирования, проведённого 31 октября и 6 ноября, случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди членов команды не выявлено, — говорится в сообщении РПЛ.

Некоторое время назад появилась информация о том, что Шунин получил сомнительный результат теста на коронавирус. В связи с этим футболиста поместили на карантин.

Ранее NEWS.ru писал, что пять футболистов загребского «Динамо» заразились коронавирусом после матча Лиги Европы с ЦСКА.

Общее число заражённых футболистов «Динамо» достигло девяти.