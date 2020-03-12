https://static.news.ru/photo/2c083ace-64f9-11ea-837a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Футбольный клуб «Спартак» в ситуации с коронавирусом верит в медицинский персонал команды, и полностью полагается на их компетентность, заявил главный тренер москвичей Доменико Тедеско.

Мы верим в медицинский персонал «Спартака», я полностью полагаюсь на их компетентность. И все, что мне остаётся, как тренеру, — это верить словам врачей, которые несут за это полную ответственность, — сказал Тедеско на пресс-конференции.

Также наставник «красно-белых» заявил, что у команды нет плана Б, если чемпионат России по футболу остановят из-за коронавируса.

У нас нет плана Б, если остановят чемпионат. Будем решать проблемы по мере их поступления. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас у нас нет проблем, — добавил тренер.

14 марта «Спартак» на выезде сыграет с «Оренбургом» в матче 22-го тура Россиийско премьер-лиги (РПЛ).

Ранее сообщалось, что матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) в Москве проведут с ограничением числа болельщиков. На матч будут допущены до 5000 человек, включая команды, зрителей, сотрудников контрольно-распорядительных служб и других участников игры. Такие меры приняты в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина «О введении режима повышенной готовности» из-за угрозы распространения коронавируса, писал NEWS.ru.