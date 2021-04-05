У него не было никаких шансов: отчего умер 18-летний футболист

В российском футболе произошла новая трагедия. В воскресенье, 4 апреля, игрок клуба Профессиональной футбольной лиги «Знамя Труда» Никита Сидоров скончался во время матча.

Несчастье случилось на стадионе «Торпедо» в Орехово-Зуево. Защитник вышел на второй тайм товарищеской встречи с командой из соседнего Павловского Посада. Буквально через пять минут, не участвуя в борьбе за мяч, он просто упал на газон. Медицинский персонал попытался оказать максимальную помощь до приезда скорой, однако врачи не смогли спасти жизнь футболиста. По предварительным данным, смерть наступила из-за повреждения головного мозга. Позднее сообщили, что причина гибели в аневризме.

Генеральный директор команды Михаил Пузанов в интервью телеканалу «360» рассказал, что за жизнь юноши «боролись до конца». Никто и подумать не мог, что у него проблемы со здоровьем. По его словам, он был «здоровее всех».

ФК Знамя Труда/vk.com

Первую помощь игроку оказывали тренер команды и клубный врач. Кроме того, на матче присутствовал отец футболиста — он тоже не остался в стороне.

Быстро подъехали медики и реанимобиль. Полчаса мы боролись за него. Но, к сожалению, потеряли парня. Все боролись за него до конца. Парень был здоровее всех, — сказал Пузанов.

Он отметил, что все футболисты перед началом сезона проходят диспансеризацию и общий медицинский осмотр.

Обвинять в случившемся клуб или медицинский персонал нельзя. Обнаружить аневризму возможно только с помощью КТ и МРТ при соответствующих жалобах, например на частые головные боли. Общий медицинский осмотр не может выявить все проблемы. Получается, предотвратить подобные случаи возможно, только если все игроки будут проходить углублённую диспансеризацию.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Именно такого мнения придерживается бывший врач московского «Спартака» Юрий Васильков.

Аневризма — это нарушение сосудистой стенки с последующим выпячиванием. Аневризма фиксируется на обследовании — КТ и МРТ. Возможно, у парня были жалобы на частые головные боли — это симптом. Какие были тренировки и нагрузки — никто не знает. Стандартный медосмотр — это одно. А углублённая медицина — это другое, она появляется только в большом футболе, — приводит слова Василькова «Спорт-Экспресс».

По его словам, простой медицинский осмотр не покажет аномалию в черепе. Но с таким диагнозом играть в футбол напрочь противопоказано. Объективно, у него не было никаких шансов выжить.

К сожалению, лопнул сосудик — и всё, ушёл молодой человек, который даже не успел пожить, — добавил врач.

О карьере 18-летнего Сидорова известно не так много. С 2015 года защитник играл в первенстве Московской области среди юношеских команд «Знамя Труда», с 2016-го по 2018-й — за спортивную школу «Спартак-Орехово». Затем вернулся в «Знамя Труда». А в 2020-м сыграл в восьми матчах Лиги Б, проведя на поле 686 минут. В июне Никите исполнилось бы 19 лет.

К слову, Сидоров являлся болельщиком московского «Спартака». В соцсетях он был подписан не только на аккаунты столичного коллектива, но и на лидеров «красно-белых» Квинси Промеса, Георгия Джикию, Романа Зобнина, Зелимхана Бакаева, Александра Соболева.

Это далеко не первый случай в российском футболе. Последнее, что всплывает в памяти, — смерть Иннокентия Самохвалова, защитника фарм-клуба «Локомотив». В апреле 2020 года игроку стало плохо во время индивидуальной тренировки. Проблемы с сердцем помешали футболисту перейти в основной состав «железнодорожников», однако заканчивать карьеру он был не намерен. Смерть наступила из-за сердечной недостаточности. У Самохвалова остались жена и дочь.

Затем, в июле того же года, произошёл ещё один инцидент. В том самом «Знамени Труда» в голкипера Ивана Заборовского во время тренировки ударила молния. Если бы не быстрая реакция персонала, ситуация разрешилась бы плачевно. К счастью, 16-летний футболист смог восстановиться и продолжить игровую деятельность.

Автор Telegram-канала «Футбольные темы» Артём Локалов связался с Заборовским, который знал погибшего. Он также подтвердил, что ранее никаких проблем со здоровьем у Сидорова не было.

Когда молодёжная команда играла в Орехово-Зуево, я со второй командой был в Москве на матче. Хорошо знал Никиту, мы играли вместе. Никогда у него проблем со здоровьем не было, — рассказал Заборовский.

В процессе разговора выяснилось, что на стадионе находился его друг, который рассказал, что Никита «выбил мяч, упал и его затрясло».