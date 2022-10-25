«У нас просто не будет футбола»: к чему приведет принятие клубов Крыма в РФ Эксклюзив о судьбе российского футбола в случае выполнения поручений Путина об интеграции клубов Крыма и других новых субъектов

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Одна из основных спортивных тем сейчас — что будет с российским футболом, если клубы Крыма и других новых субъектов РФ все-таки включат в состав Российского футбольного союза. Об этом активно говорят после доклада вице-премьера Дмитрия Чернышенко. В своем выступлении он сказал, что уже договрился с РФС об интеграции новых территорий в российские регулярные чемпионаты по футболу. Владимир Путин это одобрил. Пути назад, кажется, нет.

Но невозможно просто взять и включить клубы Крыма, Донецка, Луганска, Херсона и Запорожской области в российские чемпионаты, в этом процессе слишком много нюансов, существуют и вполне определенные последствия таких действий. Никто в них не разбирается лучше Вячеслава Колоскова, который остается почетным президентом РФС, а в 1980–1996 годах был целым вице-президентом ФИФА. Мы поговорили с ним, а также с главой комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергеем Алексеевым.

— Вячеслав Иванович, вы наверняка знакомы с Андреем Павелко и знаете, что он обратился в ФИФА с просьбой исключить Россию из организации. Причина — намерение РФС принять клубы Крыма и ЛДНР под свою эгиду. Чем может для России грозить такое обращение УАФ?

— Да, с ним я знаком. К сожалению, исключение РФС из ФИФА реально. Дело в том, что Федерация футбола Крыма и все крымские клубы юридически находятся под эгидой Украинской ассоциации футбола. Для ФИФА Крым — это Украина, и, надо сказать, что Россия ни разу не обращалась с тем, чтобы это оспорить. Поэтому если сейчас включить крымские клубы в российский чемпионат, это будет нарушать устав ФИФА. За такое нарушение нас сразу же исключат из организации.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Вячеслав Колосков

— Как быть в такой ситуации РФС, если решение об интеграции клубов Крыма и других вновь присоединенных территорий уже было озвучено вице-премьером и поддержано президентом России?

— Нужно лететь в штаб-квартиру ФИФА и договариваться. У России есть Конституция, согласно которой каждый субъект федерации имеет равные права, включая право участвовать в российских спортивных состязаниях. Так что, если мы не включим клубы Крыма, мы нарушим свою же Конституцию. Тем более что пару лет назад были приняты поправки, согласно которым внутреннее законодательство имеет приоритет над международным. То есть для нас сейчас свои законы важнее законов ФИФА. И по своим законам мы обязаны интегрировать новые клубы в свои чемпионаты. Нужно ехать и объяснять это ФИФА, они же не знают нашей Конституции.

— Есть ли шанс, что в ФИФА примут это во внимание?

— Во всяком случае, они будут в курсе, они будут с нами разговаривать. Мы же все еще не исключены. Вести с ними переговоры — это единственный путь. Если действовать в обход ФИФА — это вечный бан. Сначала из ФИФА, а затем и из УЕФА. Тогда Россия не сможет вообще проводить никаких официальных турниров, ни для сборной, ни для клубов, не будет финансирования, не будет вообще ничего. В стране вообще не будет официального футбола.

— Вечный бан — действительно вечный или его можно отыграть назад?

— Вечный бан — это исключение из членов ФИФА и УЕФА. Сейчас об этом речи не идет, Россия проводит свои чемпионаты, сборная существует и играет товарищеские матчи. Но если нарушить устав, начнется процесс исключения РФС из состава ФИФА. Этот бан не обязательно вечный, он будет действовать до нового включения в состав членов. Но исключение может продлиться долго.

В свою очередь спортивный юрист Сергей Алексеев считает, что Россия не только не сможет играть в футбол, перекрыта будет и мировая трансферная система. То есть под угрозой окажется карьера каждого профессионального футболиста в стране. Они не смогут переходить в команды из других стран. Или как минимум процесс осуществления трансферов будут максимально осложнен.

— Сейчас еще возможны кое-какие международные товарищеские матчи на фоне санкций. Однако при исключении из ассоциаций такие возможности будут перекрыты. Международную трансферную систему также перекроют, а в органах управления не смогут участвовать представители РФ. Приостановку или лишение членства можно считать почти полной блокадой.

— Были ли примеры, когда из членов ФИФА исключали другие страны?

— С ЮАР, например, произошла такая история. Страна на фоне политики апартеида была исключена почти из всех спортивных организаций почти на 30 лет. А конфликты между разными странами происходят постоянно, вспомним хотя бы Израиль и Палестину. Однако к футболу это отношения не имеет.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Сборная России по футболу

Он добавил, что основной спортивный международный принцип в том, что спорт находится вне политики, вне конфликтов, являясь, напротив, средством объединения и своеобразным голубем мира.

А Россия сейчас действительно оказалась в сложном положении. С одной стороны, клубы Крыма и других новых территорий вроде бы необходимо включать, с другой — сделать это, не потеряв членство в ФИФА, почти нереально. Потеря членства — катастрофа для футбола и для футболистов.

Если не будет официального футбола и перспектив его возвращения, то из индустрии уйдут деньги, споносры, она фактически будет маргинализирована. Зато клубы Крыма и Донецка смогут проводить какие-то матчи в Москве и Санкт-Петербурге. Правда, непонятно какие и как они будут на эти матчи добираться.