«У меня врагов нет»: как ушел из жизни Юрий Тишков Ровно 20 лет назад Россию потрясло жестокое убийство известного футболиста и агента

Фото: Игорь Уткин/ИТАР-ТАСС

Юрий Тишков

Ровно 20 лет назад Россию потрясла новость о дерзком убийстве известного футболиста, комментатора и агента Юрия Тишкова. Тело спортсмена обнаружили у его дома с несколькими десятками колото-резаных ран, а преступление так и не было раскрыто. Рассказываем подробнее о трагедии, а также о яркой карьере и насыщенной, хоть и очень короткой жизни Тишкова.

Несбывшиеся надежды

Тишков начал заниматься футболом в московской ДЮСШ «Сокол», но в 10-летнем возрасте оказался в академии столичного «Торпедо». Юный игрок быстро прогрессировал и уже в 15 начал выступать за дублирующий состав черно-белых. Спустя два года форвард дебютировал в основном составе торпедовцев. Постепенно тренеры доверяли Тишкову все больше, а звездный час нападающего настал в сезоне-1990/91.

Тишков целых шесть раз отличился в розыгрыше Кубка УЕФА, регулярно забивал в чемпионате СССР, а в финале Кубка страны, который «Торпедо» проиграло, оформил дубль. Молодым форвардом заинтересовались отечественные топ-клубы, и в 1992-м он перешел в московское «Динамо», где его карьера, по сути, и закончилась.

Фото: Игорь Уткин/Фотохроника ТАСС 1 августа 1996 года. Динамовский нападающий Юрий Тишков

Летом 1993-го в матче Кубка России в Коломне Тишков получил страшную травму: открытый перелом ноги, совмещенный с разрывом связок голеностопа. Футболиста оперировали в Москве, но хирургическое вмешательство прошло не очень удачно: Тишков так и не смог толком восстановиться после травмы и до 1997 года эпизодически появлялся на поле. Всякий раз Тишкова мучили адские боли. Новые операции, некоторые из которых были сделаны за границей, футболисту не помогали.

Карьеру Тишков завершил в 1999 году в «Рубине», причем казанский клуб хотел «кинуть» игрока. Ему несколько месяцев не платили зарплату и премиальные, а затем до 2002 года не отдавали положенные по контракту $25 тысяч. Все это время форвард судился с клубом и в итоге с огромным трудом выиграл дело.

После футбола

Долгая судебная тяжба с «Рубином» навела Тишкова на мысль о том, чем заниматься после ухода из футбола. Форвард решил стать агентом и помогать игрокам защищать свои интересы. К делу 28-летний парень подошел максимально серьезно и даже поступил в Московскую государственную юридическую академию, которую так и не успел окончить.

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Детская спортивная школа «Торпедо». Тренер — российский футболист Юрий Иванович Тишков

До 2001 года футбольные агенты не имели в России какого-либо официального статуса, но в РФС решили изменить ситуацию. Именно Тишков получил от союза первую агентскую лицензию. Экс-нападающий был полон решимости устроить революцию в российском футболе, сделав отношения между игроками и клубами максимально прозрачными и подчиненными трудовому законодательству. В начале нулевых в России многие вопросы, в том числе в футболе, решались при участии представителей криминала, так что задача Тишкова виделась одновременно и амбициозной, и очень рискованной.

Параллельно с началом агентской деятельности Тишков начал работать на телевидении. Бывший футболист комментировал матчи на каналах ТВЦ и РТР и весьма преуспел в этом начинании. В конце 2002 года ему вручили престижную премию «Стрелец» как лучшему комментатору России.

В агентской же деятельности Тишков проявить себя толком не успел.

Единственным его крупным успехом стал переход полузащитника Дмитрия Смирнова из «Торпедо-ЗИЛ» в «Спартак», причем этот трансфер оказался скандальным. Президент автозаводцев Юрий Белоус очень хотел отдать игрока в ЦСКА, рассчитывая на то, что «армейцы» погасят перед Смирновым задолженность по зарплате. Глава армейцев Евгений Гинер вроде как был не против. Однако Тишков настоял на переходе подопечного в «Спартак», так как считал красно-белых более подходящими ему по стилю игры.

Кроме того, «Торпедо-ЗИЛ» ничего не смог заработать на трансфере: Тишков через РФС добился разрыва контракта хавбека с автозаводцами из-за долгов по зарплате, и Смирнов заключал контракт с красно-белыми как свободный агент. После этого трансфера Тишкову начали поступать угрозы от неизвестных, которые, впрочем, скоро сошли на нет. Сам агент не раз повторял, что у него врагов нет.

Фото: Владимир Родионов/РИА Новости Футболисты команды «Торпедо» (Москва) Юрий Тишков (слева) и Александр Гицелов

За несколько дней до смерти Тишков ездил в Санкт-Петербург, где общался с восходящими звездами «Зенита» Александром Кержаковым, Андреем Аршавиным и Владимиром Быстровым. Агент хотел договориться о сотрудничестве, но на талантливых игроков претендовал его конкурент Павел Андреев. По воспоминаниям родных, из Северной столицы Тишков вернулся очень обеспокоенным. Владимир, брат Юрия, рассказывал, что экс-футболист даже просил поработать у него водителем, хотя до этого всегда водил машину сам.

Трагический исход

Вечером 11 января 2003 года Тишков приехал на своем автомобиле к дому на Дмитровском шоссе, но до квартиры так и не дошел. Его тело во дворе обнаружила случайная женщина, гулявшая с собакой. Вместо мужа к супруге Тишкова Елене пришли полицейские, которые сообщили о смерти супруга.

Эксперты насчитали на теле Тишкова больше 30 колото-резаных ран, сделанных, предположительно, заточкой. Версия об ограблении была отметена сразу, так как у агента не пропали находившиеся при нем $100, но следствие долго пыталось убедить всех, что причиной смерти Тишкова стал бытовой конфликт.

В итоге основной версией произошедшего все же стало заказное убийство, связанное с профессиональной деятельностью Тишкова. Допрошены были и те, кто участвовал в трансфере Смирнова, и те, кто был свидетелем его общения с петербургскими футболистами. Никаких зацепок правоохранители так и не обнаружили.

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Футболист Юрий Иванович Тишков во время занятий с детьми в детской спортивной школе «Торпедо»

Много лет спустя журналистам удалось выяснить, что уже на следующий день после убийства в распоряжении следственной группы был фоторобот предполагаемого исполнителя. Человек на нем был очень похож на члена подольского преступного сообщества по кличке Миша Чебрик. Однако в конечном итоге ни исполнители, ни заказчики страшного преступления не были найдены и привлечены к ответственности. Самое резонансное преступление в истории российского футбола осталось классическим «висяком».