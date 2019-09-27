https://static.news.ru/photo/dd04f112-e210-11e9-af21-fa163e074e61_660.jpg Валерий Карпин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Полузащитник Павел Мамаев в новом для себя футбольном клубе «Ростов» доволен и счастлив. Об этом заявил главный тренер команды Валерий Карпин.

По его словам, спортсмен «хочет быстрее начать тренироваться и влиться в команду».

Мамаев чувствует себя очень хорошо физически, с головой всё очень хорошо, — цитирует Карпина « Спорт-Экспресс ».

Он также высказал мнение, что главное для Мамаева сейчас — почувствовать атмосферу футбола и коллектива.

Ранее News.ru писал, что «Ростов» заключил контракт с бывшим полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым. Как сообщили в пресс-службе клуба, для него уже составлен план индивидуальных тренировок.