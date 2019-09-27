Полузащитник Павел Мамаев в новом для себя футбольном клубе «Ростов» доволен и счастлив. Об этом заявил главный тренер команды Валерий Карпин.
По его словам, спортсмен «хочет быстрее начать тренироваться и влиться в команду».
Мамаев чувствует себя очень хорошо физически, с головой всё очень хорошо, — цитирует Карпина «
Спорт-Экспресс».
Он также высказал мнение, что главное для Мамаева сейчас — почувствовать атмосферу футбола и коллектива.
Ранее News.ru писал, что «Ростов» заключил контракт с бывшим полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым. Как сообщили в пресс-службе клуба, для него уже составлен план индивидуальных тренировок.