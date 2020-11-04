У игроков соперника ЦСКА по Лиге Европы выявили коронавирус

https://static.news.ru/photo/08b83fb4-1e95-11eb-8add-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wolfsberger AC/facebook.com

В ФК «Вольфсберг», который является соперником ЦСКА по групповому этапу Лиги Европы, зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, следует из сообщения пресс-службы клуба.

Как уточняется, все заболевшие в настоящее время сидят на домашнем карантине и находятся под наблюдением врачей. Информация о результатах теста передана в органы здравоохранения.

В ближайшее время команда должна сыграть с загребским «Динамо».

Ранее NEWS.ru писал, что сборная Грузии по самбо не примет участие в чемпионате мира в сербском Нови Саде из-за коронавируса, заявил президент Европейской федерации самбо Сергей Елисеев.