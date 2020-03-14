Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов после гостевого матча с ЦСКА, который завершился со счётом 0:0, ответил на вопросы журналистов, в том числе и корреспондента NEWS.ru, об общих впечатлениях от игры при полупустых трибунах, состоянии «уфимцев» и мерах безопасности против коронавируса.

— В последних встречах «Уфа» пропускает максимум один-два мяча. В чём секрет?

— Мне кажется, что главный секрет заключается в том, что мы организованная команда, знаем, чего хотим. Нам немного не повезло с «Краснодаром», но я благодарен тренерскому штабу, потому что он прививает определённую философию клубу — надо терпеть, бороться до конца, до последней секунды. Да, может, кому-то такая игра не нравится, больше атакующих действий, но мы исходим из того, что мы хотим. В мире много вариантов футбола, пока мы выбрали такой. Благодарен команде, тренерам и болельщикам, которые приехали, и их было слышно. Это придало определённый импульс клубу. Считаю, что второй тайм был успешным — у нас были моменты, но счёт весьма закономерен.

— Сейчас всех беспокоит ситуация с коронавирусом. Какие были ощущения, ведь вы играли при полупустых трибунах?

— ЦСКА — большой клуб с большим количеством поклонников и болельщиков. Естественно, если бы не было ограничений, то трибуны заполнились бы минимум на три четверти. Это было бы более приятно для нас. Но раз такая ситуация в мире происходит, мы терпим. Ждём 17 число, будем принимать решение — продолжать дальше или приостанавливать чемпионат. Посмотрим.

FC Ufa / Футбольный клуб

— А вы к какому решению склоняетесь?

— Для себя я знаю решение, но не хотел бы раньше времени его озвучивать, потому что, например, мы долго разговаривали со Станиславом Саламовичем [Черчесовым], очень долго, делились мнениями. Всё-таки хотелось бы обсудить все моменты со всеми коллегами, потому что моё мнение может быть неправильным. Поэтому давайте так: я пообщаюсь, проконсультируюсь с партнёрами, и мы примем решение.

— Но совпадает ли ваше мнение с мнением Черчесова?

— Знаете, Станислав Саламович — человек с большим опытом. Поэтому пускай он сам скажет, я не могу.

— В случае приостановки чемпионата команда уйдёт в отпуск? Есть какие-то планы?

— Очень много вариантов. Всё зависит от того, какое будет итоговое решение: приостановка, полноценная остановка, будем дальше играть при пустых трибунах — очень много вариантов, так что пока промолчим.

— А, например, провести дополнительные сборы для вас не будет проблемой с финансовой точки зрения?

— Финансово будет сложно. Дело в том, что нам негде проводить сборы. Если опять в Сочи ехать, то место, где мы собираемся, уже занято — сейчас там находится «Динамо», через три дня заезжает «Локомотив». Нам тогда придётся тренироваться у себя дома. Конечно, мы ещё рассматриваем Краснодар, общаемся с коллегами. Но все варианты будем обсуждать уже после 17 марта.

FC Ufa / Футбольный клуб

— Вообще какая сейчас сложилась атмосфера в «Уфе»? Не страшно из-за инфекции?

— Всё шикарно. Вы же видите, мы общаемся, я с вами здороваюсь. Я понимаю, что ситуация ограниченная. Надо соблюдать определённые меры гигиены, не надо быть таким «рубахой», а стараться соблюдать определённые медицинские требования. Мы это делаем. С 13 января мы не были дома. Так что по своей команде хочется сказать, что они молодцы — терпели. Все хотят к семьям. Сейчас посмотрим.

— В Уфе планируются такие же ограничения, как в Москве или в Московской области?

— Это не ко мне вопрос, а к правительству республики. Я маленький человек, который отвечает за футбол.

— В команде принимаются какие-то дополнительные меры предосторожности?

— Мы это делаем и усилили меры безопасности: проверяем через каждые три-четыре часа температуру, пьём таблетки, но не знаем, помогают они или нет.

— Есть ли в команде кто-то с простудой или температурой?

— Сейчас нет. В январе, 15-16 числа, ребята болели, после этого никаких моментов, связанных с простудой, ОРВИ, у нас не было.

Felix Kästle/dpa/Global Look Press

— Они не сдавали анализы на коронавирус?

— У нас нет симптомов для беспокойства. Но мы готовы к этому. Может быть, приедем и сдадим все вместе, я не знаю. Конечно, были в опасной зоне — в Испании, летаем всё время самолётами. Но пока медицинский штаб справляется.