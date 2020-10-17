У футболистов «Брюгге» обнаружили COVID перед матчем с «Зенитом»

https://static.news.ru/photo/414280d0-115a-11eb-a903-fa163e074e61_660.jpg Симон Миньоле Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-голкипер «Ливерпуля» Симон Миньоле, а также Одилоне Косуну и Майкл Крменчик получили положительные тесты на коронавирус. Выяснилось, что игроки «Брюгге» заражены опасной инфекцией, за день до игры с петербургским «Зенитом» в Лиге чемпионов. Об этом сообщила пресс-служба бельгийского клуба.



Утром в субботу все члены команды «Брюгге» прошли тестирование на коронавирус в преддверии матча Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге. Тесты Симона Миньоле, Одилона Косуну, Майкла Крменчика и исполнительного директора клуба Винсента Маннарта показали положительный результат, — говорится в заявлении.

Четвёрка заболевших игроков отправится на карантин и не поедет в Россию. Руководство «Брюгге» отметило, что ни у одного из заболевших нет симптомов.

Игра между «Брюгге» и «Зенитом» состоится 20 октября, встреча пройдет в Санкт-Петербурге. Старт матча намечен на 19:55 мск.

Обслуживать матч будет команда француза Бенуа Бастьена. Ему помогут ассистенты Фредерик Хакетт (Франция) и Рой Хассан (Израиль). Резервный рефери — Карим Абед (Франция). За VAR будут отвечать французы Бенуа Мийо и Вилли Делажо.

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