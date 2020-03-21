https://static.news.ru/photo/a1b2662a-6c27-11ea-a1e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gerry Schmit/imago sportfotodienst.Global Look Press

Полузащитник футбольного клуба «Уфа» Оливье Тилль был доставлен в больницу с подозрением на коронавирус.

17 марта Тилль почувствовал недомогание. Мы сразу обратились к медицинской помощи, он был госпитализирован в больницу. На данный момент Тилль сдал два теста на коронавирус, оба они показали отрицательный результат, — сообщает пресс-служба уфимского клуба.

На данный момент Тилль переведён в общую палату, а футболисты «Уфы» переведены на самоизоляцию.

Ранее сообщалось, что технический директор итальянского футбольного клуба «Милан» Паоло Мальдини и его сын, полузащитник «Милана» Даниэль Мальдини заражены коронавирусом. Ранее Паоло Мальдини контактировал с больным коронавирусом человеком, после чего у него появились симптомы. Сейчас они с сыном чувствуют себя хорошо, писал NEWS.ru.