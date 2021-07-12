«У Дзюбы божий дар»: Кавазашвили о включении Артёма в состав сборной России

Фото: greekmos.ru

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил, почему решил вызвать в команду форварда «Зенита» Артёма Дзюбу, который пропустил сентябрьские матчи с Хорватией, Кипром и Мальтой. Его слова приводит ТАСС.

Старт сезона был, какие-то игры не играл, когда играл, играл не лучшим образом в последнее время. Но в матче с «Ахматом» выглядел получше. Но это расширенный список, до сбора по...