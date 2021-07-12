«У Дзюбы божий дар»: Кавазашвили о включении Артёма в состав сборной России
Бывший голкипер сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили в разговоре с NEWS.ru положительно оценил попадание Дениса Глушакова, Артёма Дзюбы и Гамида Агаларова в расширенный список сборной России по футболу на октябрьский цикл матчей отбора к ЧМ-2022.
Приглашение Дениса Глушакова — это вынужденная мера. На данный момент в сборной нет организатора, нет футболиста, который мог бы вести игру. Когда Денис играл за сборную, он эту функцию выполнял. Пока приглашение несёт временный характер. Но если он себя должным образом проявит, то сможет закрепиться в национальной команде, — сказал Кавазашвили в разговоре с NEWS.ru.
Также ветеран отечественного футбола считает оправданным решением вызов Артёма Дзюбы.
Если Артём будет играть, то это будет усилением для команды. Карпин понимает это. Мне кажется, главный тренер немного схитрил, назвав Смолова лучшим нападающим России на данный момент. Смолов не является центральным нападающим, он — блуждающий форвард. А Дзюба — это одарённый центрфорвард. У него божий дар. Артём привезёт успех команде. Что касается Агаларова, то это чисто пиар-ход. Карпин не стал упускать из виду умение Агаларова забивать голы, — заключил Кавазашвили.
В октябре России предстоит сыграть со сборными Словакии (дома, 8 октября) и Словении (в гостях, 11 октября).
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил, почему решил вызвать в команду форварда «Зенита» Артёма Дзюбу, который пропустил сентябрьские матчи с Хорватией, Кипром и Мальтой.