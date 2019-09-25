https://static.news.ru/photo/fba2e110-dfae-11e9-9976-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joep Leenen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Глазго прошли похороны бывшего футболиста «Зенита» Фернандо Риксена, который скончался утром 18 сентября на 44-м году жизни.

Тысячи фанатов выстроились на улицах города около стадиона и церкви, где прошла служба, чтобы попрощаться с экс-игроком, сообщает BBC.

Вдова Риксена Вероника и другие родственники и друзья были одеты в чёрные футболки с его фамилией и номером «2» на спине.

В последний путь футболиста проводили его бывшие партнёры по «Рейнджерс» Майкл Молс, Томас Буффель и Начо Ново, на похоронной процессии также были главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард и его ассистент Гари Макаллистер.

Риксен выступал за «Рейнджерс» с 2000 по 2006 год. За «Зенит» футболист играл с 2006 по 2009 год.

В 2013-м у Риксена было диагностировано неизлечимое заболевание центральной нервной системы — латеральный амиотрофический склероз. Эта болезнь приводит к потере мышечной памяти и параличу.

Ранее News.ru писал, что супруга Фернандо Риксена не успела попрощаться с ним.