Тянули со всех сторон: Канчельскис раскритиковал игру России на ЧМ-2018

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России по футболу Андрей Канчельскис прокомментировал игру национальной команды на домашнем чемпионате мира — 2018. Слова экс-игрока приводит «Матч ТВ».

Скажу так: домашний ЧМ — это не показатель. Потому что там нас за уши тянули со всех сторон. И кто бы что ни говорил, выиграли мы только у испанцев, которые приехали и играли без ворот вообще, — сказал Канчельскис.

Футболист добавил, что сборной России помогали так же, как команде Южной Кореи на домашнем ЧМ-2002, где подопечные Гуса Хиддинка дошли до полуфинала. Также он сказал, что футболисты сборной РФ опозорили звание заслуженных мастеров спорта.

На ЧМ-2018 подопечные Станислава Черчесова дошли до 1/4 финала, обыграв в серии пенальти сборную Испанию. За выход в полуфинал Россия проиграла Хорватии — также в серии 11-метровых.