Турецкий «Фенербахче» хочет подписать контракт с нападающим Артёмом Дзюбой

https://static.news.ru/photo/d5e78e28-c381-11ea-b7e8-fa163e074e61_660.jpg Артём Дзюба Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» интересуется нападающим петербургского «Зенита» Артёмом Дзюбой.

Турецкая команда планирует усилить позицию нападающего опытным футболистом, рассматривая на эту позицию именно россиянина. Представители клуба уже связались с игроком, а Дзюба сообщил о желании перейти в иностранный чемпионат, сообщает турецкая газета Takvim.

За петербургскую команду Дзюба выступает с 2015 года. В нынешнем сезоне чемпионата России нападающий забил 16 мячей и отдал 12 голевых передач.

Ранее генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев рассказал об устной договорённости по поводу нового контракта с нападающим команды Артёмом Дзюбой. Действующее соглашение с футболистом истекает по окончании сезона-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ), писал NEWS.ru.

Петербургский «Зенит» в матче 26-го тура РПЛ обыграл «Краснодар» со счётом 4:2 и стал шестикратным чемпионом России по футболу. Голы в чемпионском матче забили Сердар Азмун (дубль), Артём Дзюба и Алексей Сутормин. Церемония вручения кубка состоится 8 мая после матча 27-го тура чемпионата России с «Сочи».