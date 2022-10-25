Турецкие каникулы: как переезд в Европу уничтожает карьеру Дзюбы Российский футболист перестал не только выходить на поле, но и попадать в заявку

Фото: vk.com/dzyubaartem22

Артем Дзюба на тренировке

Эпопея с поиском новой команды для Артема Дзюбы длилась несколько месяцев. Российского форварда сватали в разные европейские команды, а в итоге он оказался в Турции, но не в местном топ-клубе, а в малоизвестной для многих «Адана Демирспор». Казалось, что в такой команде у нападающего есть все шансы стать суперзвездой, но что-то пошло не так. Рассказываем подробнее о проблемах Дзюбы.

Турецкий поход

Как рассказывал агент Дзюбы Леонид Гольдман, футболистом в межсезонье интересовался ряд турецких, российских и даже один бельгийский клуб. Однако наиболее предметным интерес был со стороны «Адана Демирспор», у которого Дзюба, по словам его представителя, находился на первом месте в шорт-листе потенциальных новичков.

В итоге стороны ударили по рукам, а Дзюба оказался-таки пусть и в не самом топовом, но все же европейском клубе. Сделка воспринималась многими положительно, все-таки конкуренция в «Адане» гораздо менее жесткая, чем в том же «Фенербахче» и «Галатасарае», а ярко проявив себя в провинциальном клубе, можно вполне рассчитывать на приглашение от гранда.

Начиналось у Дзюбы все оптимистично: в первом же матче после трансфера его команда на выезде встречалась с «Фенербахче», а главный тренер гостей Винченцо Монтелла сходу определил новичка в стартовый состав. Россиянин провел не самый выдающийся матч, но забил мяч.

Гол, правда, получился неоднозначным: вингер «Аданы» Генри Оньекуру перекинул мяч через голкипера, а Дзюба успел его догнать у ленточки и вколотить в сетку. После неоднократного просмотра повторов кажется, что никто кроме россиянина не успел бы к этому мячу, но гол есть гол. Оньекуру не скрывал недовольства, но остальными дебют россиянина был оценен положительно.

Он очень старался в первой игре. Когда он узнает своих партнеров и команду, он будет брать на себя больше ответственности. Дзюба полон энтузиазма и будет более старательным в домашнем матче перед нашими болельщиками. Он лучший игрок России, это не обсуждается, — заявил ТАСС после матча генеральный директор «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк.

Фото: vk.com/dzyubaartem22

Поездка с ярмарки

Неизвестно, действительно ли Дзюба был более старательным в следующем матче, но КПД россиянина оказался очень невысоким. «Адана» дома с минимальным счетом обыграла «Умраниеспор», а россиянин снова вышел в стартовом составе. Однако уже в перерыве форварда поменяли на легендарного Марио Балотелли. За отведенные Дзюбе 45 минут россиянин лишь десять раз встретился с мячом, ни разу не пробил по воротам и получил желтую карточку. Нападающий играл очень пассивно и удостоился оценки 5,8 от авторитетного статистического портала WhoScored. Это худшая оценка среди всех участников матча.

В следующей встрече против «Хатайспора» тренерский штаб «Аданы» принял логичное решение оставить Дзюбу на скамейке запасных. Балотелли получил травму и остался вне заявки, а с первых минут на поле появился конголезский форвард Бритт Ассомбалонга. Он не смог отметиться результативными действиями и на 63-й минуте уступил место Дзюбе.

Россиянин за полчаса снова ничем не запомнился, хотя его команда усилиями Гекхана Инлера героически отыгралась в добавленное время. После этого Дзюба окончательно укрепился в роли запасного и в ближайших пяти матчах лишь раз появился на поле. Это произошло на 84-й минуте игры с «Газиантепом», стать героем матча за такой короткий промежуток времени россиянину не удалось.

Больше тренеры не давали шанса Дзюбе, все матчи россиянин грустно созерцал со скамейки запасных. А 23 октября Монтелла и вовсе впервые не включил россиянина в заявку на встречу чемпионата Турции. Это произошло перед игрой с «Коньяспором».

Что делать и кто виноват?

При фактическом отсутствии Дзюбы дела у «Аданы» идут неплохо. После поражения от «Фенербахче» клуб ни разу не проиграл, одержал четыре победы и столько же раз свел поединки к ничьей. Это позволяет команде Дзюбы после 11 туров находиться аж на втором месте в чемпионате. Клуб всего на одно очко отстает от лидирующего «Фенербахче».

Команду уже покинул Балотелли, зато пришел другой нападающий — норвежец Фредрик Гульбрандсен, однако игру в «Адане» делают не центрфорварды. Монтелла вообще очень ограниченно использует игроков этого амплуа, делая ставку на скоростных мобильных Оньекуру, Давида Акинтолу, Юнеса Беланда и Баду Н’Диайе. Те пока полностью оправдывают доверие.

Дзюба же явно приехал в Турцию не в лучшей форме. Да, в межсезонье он кое-как тренировался в составе «Рубина», но полноценную подготовку к новому сезону пройти не смог. В «Адане» он оказался уже в разгар чемпионата. К тому же непонятно, насколько удачно прошла адаптация Дзюбы в новом клубе. Когда россиянин постоянно играет и регулярно забивает, он может стать лидером раздевалки и настоящей душой команды, однако в противном случае энергия Дзюбы может стать разрушительной.

Некоторые болельщики и специалисты в России уже не ждут никаких свершений от 34-летнего Дзюбы. Почетный президент РФС Вячеслав Колосков, например, назвал соотечественника мертвым футболистом и отметил, что давно поставил на нем крест. В это тяжелое для российского футбола (и не только для него) время хочется позитивнее смотреть на вещи и верить, что Дзюба еще может заиграть в Турции, совершив мощнейший камбэк. Тем более они уже случались в карьере Артема.