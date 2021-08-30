Трёшка для Валеры: почему матчи сборной России в сентябре нельзя пропустить

Сборная России по футболу пережила смену тренера и готова к решающим матчам в борьбе за попадание на чемпионат мира-2022. К победам обновившуюся команду поведёт Валерий Карпин. Россиянам предстоит провести две домашние и одну выездную встречу. Рассказываем, почему эти игры никак нельзя пропустить.

Без усов

Приход нового тренера в любую команду всегда интригует. Коллектив получает мощный заряд эмоций, но при этом вынужден привыкать к новым требованиям. Предшественник Карпина Станислав Черчесов работал в команде достаточно долго, к нему успели привыкнуть даже врачи, которые не стали подстраиваться под нового наставника и покинули команду.

В прессе появились инсайды, что при Карпине в сборной поменялось очень многое: начиная от восстановительных процедур и кадров в штабе, заканчивая питанием и распорядком дня. Но главные изменения тренер анонсировал непосредственно на футбольном поле. Карпин всё время декларирует, что его команда никого не сильнее и не слабее, поэтому в каждом матче будет стараться играть от себя, без «автобусов». Очень интересно посмотреть на то, что получится на выходе.

Перед стартом матчей бросается в глаза отличное настроение Карпина, он как бывалый шоумен весело общается с прессой. Его открытость, самоирония и готовность честно отвечать на вопросы здорово бросается в глаза после диаметрально противоположного Черчесова. Очень интересно посмотреть, испортится ли настроение Карпина после сентябрьских матчей.

vk.com/teamrussia

Без рук

Новый тренер всегда вносит изменения в состав, так что после назначения Карпина сразу стало понятно, что кто-то точно отправится на выход. Начал специалист с самого звёздного, одновременно любимого и ненавидимого многими Артёма Дзюбы. При Черчесове форвард «Зенита» был капитаном сборной и, кажется, получил бы место в стартовом составе даже в случае окончания карьеры.

У Карпина же с Дзюбой отношения исторически непростые, тренер и игрок конфликтовали ещё много лет назад в «Спартаке», но тренер после вступления в должность в националке сразу сказал, что позовёт форварда, если тот будет хорош. Этого не произошло: Дзюба сделал лишь одну голевую передачу в шести матчах РПЛ и даже стал выпадать из стартового состава сине-бело-голубых. Так что у Карпина были все основания отказаться от иконы сборной последних лет.

Вместо Дзюбы в линии атаки появились молодой дебютант Константин Тюкавин из «Динамо» и его гораздо более опытный коллега из «Локомотива» Фёдор Смолов. Последний не играл за сборную с лета 2019 года, но сейчас набрал сумасшедшую форму. Игрок забил шесть мячей в шести встречах РПЛ и очень похож на себя самого на пике карьеры.

Очень ожидаем дебют в национальной сборной и 18-летнего Арсена Захаряна. Напарник Тюкавина по «Динамо» ярко завершил прошлый и начал нынешний сезон. В сборную на Евро его звал даже Черчесов, но атакующий хавбек не смог дебютировать в команде из-за болезни.

Отдельной интригой в сентябрьских матчах станет выбор Карпиным основного вратаря. Точнее не Карпиным, а его ассистентом Виталием Кафановым, которому наставник делегировал всю полноту полномочий в работе с голкиперами.

Вызов в команду не получили Антон Шунин и Матвей Сафонов, игравшие на Евро, зато в сборную вернулся опытный Маринато Гилерме, сыгравший за сборную полтора десятка матчей. Есть международный опыт и у Андрея Лунёва, однако предугадать, кто станет первым номером россиян очень тяжело. Явный фаворит на эту роль пока не просматривается.

vk.com/teamrussia

Без права на ошибку

Три сентябрьских матча квалификации ЧМ-2022 без преувеличения станут решающими для сборной России. При Черчесове команда набрала шесть очков в трех матчах и делит лидерство с Хорватией. Для выхода на турнир лучше занимать первое место в группе, лишь оно гарантирует поездку в Катар. Со второй позиции оказаться на ЧМ будет очень проблематично — придётся участвовать в плей-офф с обилием сильных команд.

1 сентября Карпин проведёт дебютный матч у руля национальной команды, причем сразу против Хорватии. Поединок пропустит обладатель «Золотого мяча» Лука Модрич, но и без него соперник очень силен. На Евро хорваты играли неоднозначно и дошли лишь до 1/8 финала. Команда явно переживает смену поколений и далека от своей формы на ЧМ-2018, но по именам эта сборная всё равно выглядит очень грозно. Для борьбы за первое место в группе на своем поле россиянам нужно хотя бы не проиграть Хорватии. Помочь в этом постараются болельщики в «Лужниках», которых будет аж 20 тысяч.

После встречи с Хорватией россиян ждёт тяжёлый выезд на Кипр. Казалось бы, уровень соперника позволяет рассчитывать на легкие три очка, но киприоты в нынешнем цикле удивляют. Команда сыграла вничью со Словакией и победила Словению. Хорваты же взяли верх над киприотами с большим трудом, забив всего один мяч. Сейчас у Кипра четыре очка. Команда имеет реальные шансы побороться за выход на чемпионат мира, так что явно будет «умирать», особенно на своём поле.

После жёстких испытаний в играх с Хорватией и Кипром сборную России ждёт домашняя игра с Мальтой, в которой три очка не вызывают никаких сомнений. Только вот при неудачном исходе первых встреч эта победа станет слабым утешением.