«Трудная игра»: тренер «Локомотива» рассказал о победе над «Рубином»

Психологически трудная игра, особенно после пропущенного года на второй минуте. Ребята много нервничали, но продолжили играть и заслужили три очка. Я был уверен, что команда хорошо готова в встрече. Скамейка также находилась в спокойствии, никому не нужен было нервничать. Через три дня важный матч в Лиге чемпионов, нам нужно остаться в Европе, — сказал Николич на послематчевой пресс-конференции.