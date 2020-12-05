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«Трудная игра»: тренер «Локомотива» рассказал о победе над «Рубином»

16:16, 05 декабря 2020

Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Марко Николич прокомментировал победу над казанским «Рубином» со счётом 3:1 в матче 17-го тура Российской премьер-лиги.

Психологически трудная игра, особенно после пропущенного года на второй минуте. Ребята много нервничали, но продолжили играть и заслужили три очка. Я был уверен, что команда хорошо готова в встрече. Скамейка также находилась в спокойствии, никому не нужен было нервничать. Через три дня важный матч в Лиге чемпионов, нам нужно остаться в Европе, — сказал Николич на послематчевой пресс-конференции.

Как писал NEWS.ru, по итогам 17-ти матчей «Локомотив» набирает 28 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Рубин с 24 очками — на девятом.

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