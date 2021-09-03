Триумфальное возвращение: как Смолов принёс первую победу Карпину

Вот и состоялась первая победа Валерия Карпина в качестве главного тренера сборной России. Наши парни в пятом туре отборочного турнира к ЧМ-2022 обыграли команду Кипра со счётом 2:0. Как развивались события до матча и на самом поле в Никосии, рассказываем в нашем материале.

Потеря лидеров

Дебютный матч Валерия Карпина в качестве главного тренера сборной России оставил приятные впечатления и по содержанию, и по результату. Обновлённая команда смогла добыть ничью с непростой Хорватией и сохранить лидирующие позиции в группе H. Однако в последующих матчах ничья была бы сродни поражению — в играх с Кипром и Мальтой необходимо было добывать по три очка.

На бумаге, конечно же, Россия выглядела фаворитом встречи. Но перед самой игрой с Кипром команда Карпина столкнулась с серьёзными кадровыми проблемами. Из обоймы выбыло сразу шесть игроков: Станислав Магкеев, Дмитрий Чистяков, Сергей Петров, Даниил Фомин, Алексей Ионов и Марио Фернандес.

Отборочный матч чемпионата мира по футболу — 2022: Кипр — Россия Стрингер/ТАСС

Естественно, такой расклад событий не мог не настораживать. Какими бы слабыми ни казались соперники на бумаге, к важным матчам отбора хотелось бы подойти с более широкой обоймой игроков. Это с одной стороны. С другой — потеря того же Фернандеса, который даже в команде Карпина продолжает оставаться одним из лидеров сборной, могла обернуться для нашей команды проблемой. В отношении качества игры уж точно.

К слову, российского бразильца в матче с киприотами заменил Илья Самошников. Впрочем, не к этой перемене в стартовом составе было приковано всё внимание.

Возвращение Смолова

Одной из главных тем по итогам матча с хорватами стало отсутствие Фёдора Смолова в составе национальной команды. Нападающий «Локомотива» не появился на поле «Лужников» ни с первой, ни с последней минуты. Своё решение по смоловскому вопросу новый наставник национальной команды объяснил схемой.

Мы планировали сыграть с ложной девяткой, чтобы за Миранчуком выдёргивались центральные защитники Хорватии. Должны были использовать эти разрывы между центральными и крайними защитниками. Не всё получалось, но была такая задумка. Функции прессинга может выполнять что центральный нападающий, что Миранчук. Понимали, что во втором тайме будет тяжело, и, чтобы отодвинуть от нашей половины поля игру, вышел Заболотный, — так объяснил главный тренер отсутствие Фёдора.

Было очевидно, что в игре против Кипра понадобится другая схема, понадобится ярко выраженный нападающий, способный забивать голы. Такой форвард на поле в итоге появился. Карпин выпустил Смолова в стартовом составе в игре с киприотами. И футболист «Локомотива» сразу же дал результат.

Отборочный матч чемпионата мира по футболу — 2022: Кипр — Россия Стрингер/ТАСС

Быстрый гол и всё на этом

Уже на шестой минуте команда Карпина открыла счёт во встрече. Не без участия нападающего «Локомотива». Смолов протащил мяч в штрафную и отдал пас низом на ход Александру Ерохину. Полузащитник «Зенита» не подкачал — точный удар пришёлся в верхний правый угол. Быстрый гол вдохновил наших парней — в течение нескольких минут было создано несколько опасных моментов у ворот островитян (отличился Александр Головин и Вячеслав Караваев после красивой «пяточки» Миранчука).

Впрочем, запал россиян пропал слишком уж быстро. Начиная с десятой минуты киприоты перехватили инициативу: они активно прессинговали, смогли организовать несколько действительно опасных атак — нам оставалось только отбиваться. Кто бы мог подумать, что всеми провозглашённые аутсайдеры группы могут так биться?

Правда, к концу тайма мы снова вернулись в игру. На 39-й минуте футболисты сборной России организовали суперголевой момент. Головин совершил проход и сделал пас в центр штрафной, на который тут же откликнулся Миранчук. Полузащитник «Аталанты» пробил касанием в нижний угол — Неофитос среагировал. Черышев хотел добавить, но ему помешали соперники. Буквально через несколько минут у Дениса возникла ещё одна возможность огорчить островитян, но удар оказался неточным.

Первый тайм завершился преимуществом россиян по счёту, но по игре ощутимой разницы между командами не было. Статистика после первой сорокапятиминутки в подтверждение этих слов: удары по воротам (4:5), удары в створ (1:3).

Валерий Карпин Pavel Golovkin/AP/TASS

«Локомотив» решает

Второй тайм начался с замен. Вместо Дениса Черышева на поле вышел Рифат Жемалетдинов. И знаете что? Замена дала мгновенный результат. На 55-й минуте сборная России увеличила отрыв, а автором гола стал как раз Жемалетдинов. Произошло же всё следующим образом: Головин сделал передачу на Смолова, Смолов в касание отдал красивый пас в штрафную, где поджидал уже Жемалетдинов. Перехитрив вратаря и защитников сборной Кипра, он отправил мяч в ворота. Связка «Локомотива» сработала на ура!

Когда команда добилась более комфортного результата, Карпин внёс немало изменений. Головин, Миранчук, Смолов — большинство лидеров сборной покинуло поле. Им на замену вышла молодёжь: Константин Тюкавин, Зелимхан Бакаев. Стоит признать, что в концовке встречи было очень боязно за нашу команду. Но счёт, к счастью, удалось сохранить.

Сборная России в неожиданно непростом для себя матче против Кипра смогла раздобыть три очка. Очень важную роль в этой победе сыграл Смолов. Его возвращение — это, пожалуй, главный позитивный момент этого матча.