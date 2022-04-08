Три в одну калитку: «Спартак» оставил «Арсенал» на дне таблицы РПЛ

«Спартак» обыграл тульский «Арсенал» (3:0) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги. На 53-й минуте счёт открыл полузащитник «Спартака» Роман Зобнин. На 57-й минуте ямаец Шамар Николсон удвоил преимущество хозяев поля, а на 75-й минуте оформил дубль. На 86-й минуте красную карточку получил полузащитник «Арсенала» замбиец Кингс Кангва. «Спартак» идёт на девятом месте с 30 очками, «Арсенал» занимает 15-е место с 21 очком. Как случился долгожданный хет-трик красно-белых — в галерее NEWS.ru.
«Спартак» обыграл тульский «Арсенал» (3:0) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги
Артём Соболев/NEWS.ru
«Спартак» обыграл тульский «Арсенал» (3:0) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги
Артём Соболев/NEWS.ru
«Спартак» обыграл тульский «Арсенал» (3:0) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги
Артём Соболев/NEWS.ru
«Спартак» обыграл тульский «Арсенал» (3:0) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги
Артём Соболев/NEWS.ru
«Спартак» обыграл тульский «Арсенал» (3:0) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги
Артём Соболев/NEWS.ru
«Спартак» обыграл тульский «Арсенал» (3:0) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги
Артём Соболев/NEWS.ru
«Спартак» обыграл тульский «Арсенал» (3:0) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги
Артём Соболев/NEWS.ru
«Спартак» обыграл тульский «Арсенал» (3:0) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги
Артём Соболев/NEWS.ru
«Спартак» обыграл тульский «Арсенал» (3:0) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги
Артём Соболев/NEWS.ru
«Спартак» обыграл тульский «Арсенал» (3:0) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги
Артём Соболев/NEWS.ru
«Спартак» обыграл тульский «Арсенал» (3:0) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги
Артём Соболев/NEWS.ru
«Спартак» обыграл тульский «Арсенал» (3:0) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги
Артём Соболев/NEWS.ru
«Спартак» обыграл тульский «Арсенал» (3:0) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги
Артём Соболев/NEWS.ru
«Спартак» обыграл тульский «Арсенал» (3:0) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги
Артём Соболев/NEWS.ru
«Спартак» обыграл тульский «Арсенал» (3:0) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги
Артём Соболев/NEWS.ru
«Спартак» обыграл тульский «Арсенал» (3:0) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги
Артём Соболев/NEWS.ru
«Спартак» обыграл тульский «Арсенал» (3:0) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги
Артём Соболев/NEWS.ru
«Спартак» обыграл тульский «Арсенал» (3:0) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги
Артём Соболев/NEWS.ru