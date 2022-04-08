Три в одну калитку: «Спартак» оставил «Арсенал» на дне таблицы РПЛ

ЦСКА дома сыграл вничью с «Уралом» (2:2) в матче 23-го тура РПЛ. На третьей минуте гол забил защитник ЦСКА Игорь Дивеев. На седьмой минуте «армеец» Яка Бийол отправил мяч в свои ворота, а на 55-й минуте Эрик Бикфалви вывел «Урал» вперёд. На 94-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти, который реализовал Юсуф Языджи. ЦСКА идёт на третьем месте с 43 очками, «Урал» занимает 13-е место и имеет в активе 21 очко. Кадры неожиданно захватывающего матча — в галерее NEWS.ru.

ЦСКА дома сыграл вничью с «Уралом» (2:2) в матче 23-го тура РПЛ. На третьей минуте гол забил защитник ЦСКА Игорь Дивеев. На седьмой минуте «армеец» Яка Бийол отправил мяч в...