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Три в одну калитку: «Спартак» оставил «Арсенал» на дне таблицы РПЛ
Футбол

Три в одну калитку: «Спартак» оставил «Арсенал» на дне таблицы РПЛ

20:54, 10 апреля 2022
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
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«Спартак» обыграл тульский «Арсенал» (3:0) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги. На 53-й минуте счёт открыл полузащитник «Спартака» Роман Зобнин. На 57-й минуте ямаец Шамар Николсон удвоил преимущество хозяев поля, а на 75-й минуте оформил дубль. На 86-й минуте красную карточку получил полузащитник «Арсенала» замбиец Кингс Кангва. «Спартак» идёт на девятом месте с 30 очками, «Арсенал» занимает 15-е место с 21 очком. Как случился долгожданный хет-трик красно-белых — в галерее NEWS.ru.

«Спартак» обыграл тульский «Арсенал» (3:0) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги

Артём Соболев/NEWS.ru

«Спартак» обыграл тульский «Арсенал» (3:0) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги

Артём Соболев/NEWS.ru

«Спартак» обыграл тульский «Арсенал» (3:0) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги

Артём Соболев/NEWS.ru

«Спартак» обыграл тульский «Арсенал» (3:0) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги

Артём Соболев/NEWS.ru

«Спартак» обыграл тульский «Арсенал» (3:0) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги

Артём Соболев/NEWS.ru

«Спартак» обыграл тульский «Арсенал» (3:0) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги

Артём Соболев/NEWS.ru

«Спартак» обыграл тульский «Арсенал» (3:0) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги

Артём Соболев/NEWS.ru

«Спартак» обыграл тульский «Арсенал» (3:0) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги

Артём Соболев/NEWS.ru

«Спартак» обыграл тульский «Арсенал» (3:0) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги

Артём Соболев/NEWS.ru

«Спартак» обыграл тульский «Арсенал» (3:0) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги

Артём Соболев/NEWS.ru

«Спартак» обыграл тульский «Арсенал» (3:0) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги

Артём Соболев/NEWS.ru

«Спартак» обыграл тульский «Арсенал» (3:0) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги

Артём Соболев/NEWS.ru

«Спартак» обыграл тульский «Арсенал» (3:0) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги

Артём Соболев/NEWS.ru

«Спартак» обыграл тульский «Арсенал» (3:0) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги

Артём Соболев/NEWS.ru

«Спартак» обыграл тульский «Арсенал» (3:0) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги

Артём Соболев/NEWS.ru

«Спартак» обыграл тульский «Арсенал» (3:0) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги

Артём Соболев/NEWS.ru

«Спартак» обыграл тульский «Арсенал» (3:0) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги

Артём Соболев/NEWS.ru

«Спартак» обыграл тульский «Арсенал» (3:0) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги

Артём Соболев/NEWS.ru

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