https://static.news.ru/photo/0c65e6e4-e11e-11e9-a547-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

По итогам жеребьёвки 1/8 финала Кубка России по футболу определились хозяева всех матчей, сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги.

Московский «Спартак» примет «Ростов» на домашнем стадионе, также в Москве «Торпедо» сыграет с калининградской «Балтикой», а ЦСКА дома встретится с «Уфой». «Урал» сыграет с тульским «Арсеналом» в Екатеринбурге, а «Нижний Новгород» дома проведёт встречу с ярославским «Шинником».

Дома также сыграет «Оренбург» в матче против «Химок», петербургский «Зенит» — с «Томью» (Томск) и грозненский «Ахмат» — с «Лучом» (Владивосток). Согласно регламенту, клубы премьер-лиги проводят матчи 1/8 финала на своём поле, если они на этой стадии встречаются с командами из более низких дивизионов.

Игры 1/8 финала Кубка России пройдут 30 и 31 октября. Точные время и даты будут объявлены позже.

Российский футбольный союз (РФС) на заседании Апелляционного комитета принял решение удовлетворить жалобу «Зенита» и смягчить наказание петербургскому клубу за драку болельщиков с ОМОНом в перерыве матча четвёртого тура РПЛ с «Краснодаром», писал News.ru.