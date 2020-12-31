Три игрока «Бетиса» заразились коронавирусом перед матчем с «Севильей»

https://static.news.ru/photo/23e20b82-4ce2-11eb-8077-fa163e074e61_660.jpg Андрес Гуардадо Фото: Eduardo Sanz/Global Look Press

Медицинский штаб футбольного клуба «Бетис» выявил три случая заражения COVID-19 в команде в ходе ПЦР-тестирования перед матчем чемпионата Испании с «Севильей».

Речь идёт о Мартине Монтойе, Санчесе Родригесе Хоакине и Андресе Гуардадо, сообщает пресс-служба команды. У всех болезнь протекает в лёгкой форме, игроки изолировались в своих домах и следуют протоколам, установленным испанскими органами здравоохранения, Ла Лигой и самим клубом.

После выявлении инфекции у трёх игроков вся команда прошла тестирование заново. Других случаев COVID-19 выявлено не было.

Матч «Бетис» — «Севилья» должен начаться в 18:15 мск 2 января. Из-за вспышки коронавируса встреча теперь находится под угрозой срыва.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в период с 21 по 27 декабря массовое тестирование игроков и сотрудников клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) выявило 18 случаев заражения коронавирусом. Исследование охватило 1479 человек. COVID-19, среди прочих случаев, нашли у игроков «Манчестер Сити» Кайла Уокера и Габриэла Жезуса, а также у двух членов клубного персонала. Из-за этого игра манкунианцев с «Эвертоном», намеченная на 28 декабря, была перенесена на неопределённой срок. Позже также сорвалась встреча «Тоттенхэма» и «Фулхэма».