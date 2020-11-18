Три футболиста сборной Сербии заразились коронавирусом

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Бывший главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин считает, что в борьбе в информационном поле во время голосования за президента США победил Артём Дзюба.

Дзюбы явно не хватало [в матче против турок], потому что он оказывает большое давление в чужой штрафной. Убрать его из состава — решение главного тренера Станислава Черчесова, а его [Дзюбы]...