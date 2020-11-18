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Три футболиста сборной Сербии заразились коронавирусом

13:49, 18 ноября 2020 16
Сергей Милинкович-Савич Сергей Милинкович-Савич Фото: vk.com/milinkovic_s

Несколько футболистов сборной Сербии заразились коронавирусом. Это выяснилось по итогам тестирования, которое было проведено накануне матча с россиянами.

Положительный результат оказался у голкипера Джордже Николича («Базель») и полузащитников Сергея Милинковича-Савича («Лацио») и Дарко Лазовича («Верона»). Все заражённые игроки изолированы, сообщили в национальном футбольном союзе.

Кроме того, инфекция была обнаружена у физиотерапевта команды.

Сербской сборной предстоит встретиться с соперниками из России в заключительном туре Лиги наций вечером 18 ноября. Матч запланирован на стадионе «Райко Митич» в Белграде.

Ранее NEWS.ru писал, что вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов получил сомнительный результат теста на COVID-19.

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