Три футболиста сборной Сербии заразились коронавирусом

Несколько футболистов сборной Сербии заразились коронавирусом. Это выяснилось по итогам тестирования, которое было проведено накануне матча с россиянами.
Положительный результат оказался у голкипера Джордже Николича («Базель») и полузащитников Сергея Милинковича-Савича («Лацио») и Дарко Лазовича («Верона»). Все заражённые игроки изолированы, сообщили в национальном футбольном союзе.
Кроме того, инфекция была обнаружена у физиотерапевта команды.
Сербской сборной предстоит встретиться с соперниками из России в заключительном туре Лиги наций вечером 18 ноября. Матч запланирован на стадионе «Райко Митич» в Белграде.
Ранее NEWS.ru писал, что вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов получил сомнительный результат теста на COVID-19.