https://static.news.ru/photo/25e153ac-1cfa-11ea-81b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три бывших испанских футболиста приговорены к 38 годам тюремного заключения за изнасилование 15-летней девушки в 2017 году.

Бывшие игроки клуба четвёртого дивизиона чемпионата Испании «Арандина» Карлос Куадрадо, Виктор Родригес и Рауль Кальво не признали своей вины, сообщает агентство АР. Они также отмечают, что не знали о возрасте потерпевшей.

Ранее легкоатлетка из Нидерландов Мадея Гафур, участвовавшая в летних Олимпийских играх 2016 года, приговорена к 8,5 года тюремного заключения за контрабанду наркотиков, писал NEWS.ru.