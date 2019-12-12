Три бывших испанских футболиста приговорены к 38 годам тюремного заключения за изнасилование 15-летней девушки в 2017 году.
Бывшие игроки клуба четвёртого дивизиона чемпионата Испании «Арандина» Карлос Куадрадо, Виктор Родригес и Рауль Кальво не признали своей вины, сообщает агентство АР. Они также отмечают, что не знали о возрасте потерпевшей.
Ранее легкоатлетка из Нидерландов Мадея Гафур, участвовавшая в летних Олимпийских играх 2016 года, приговорена к 8,5 года тюремного заключения за контрабанду наркотиков, писал NEWS.ru.
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