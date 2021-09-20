16+

Рубрики

Медиа

Архив

Футбол

Тренеру «Спартака» предсказали увольнение «сегодня-завтра»

12:41, 21 сентября 2021
Тренеру «Спартака» предсказали увольнение «сегодня-завтра» Руй Витория Фото: ФК
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Решение об отставке главного тренера московского «Спартака» Руя Витории будет принято в ближайшее время. Об этом написал комментатор «Матч ТВ» Константин Генич на сайте телеканала, который также подчеркнул, что увольнение идеологически созрело.

Мне кажется, идеологически решение об отставке тренера в «Спартаке» уже созрело. Вчера об этом решили не заявлять, чтобы не рубить сгоряча, возможно, ещё раз переспать с этой мыслью. Но у меня есть ощущение, что Витория уже приговорён и ожидает звонка, — написал Генич.

Он добавил, что ожидает объявления по Витории «сегодня-завтра».

20 сентября «Спартак» проиграл ЦСКА в 8-м туре Российской премьер-лиги со счётом 0:1. «Красно-белые» с 10 очками занимают девятое место в таблице.

Руй Витория возглавил команду летом 2021 года.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео