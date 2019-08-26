Анатолий Тимощук Анатолий Тимощук Фото: vk.com/t44

40-летний Анатолий Тимощук, тренер петербургского «Зенита», вошёл в состав мини-футбольного клуба «Ажио». Команда будет играть в Балтийской футзальной лиге.

Футболист будет выступать под привычным для него номером 44, сообщается в Instagram команды.

Мы безгранично рады такому усилению и уверены, что опыт Анатолия, его профессионализм и мощнейший футбольный багаж знаний, умений и навыков помогут не только команде в целом, но и каждому из «волков» в частности, подняться на новый уровень, — подчёркивается там.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Добро пожаловать в стаю, ЛЕГЕНДА! #Т44 Человек, который не нуждается в длительном представлении, ведь едва ли кто-нибудь из футбольной общественности не знает его. Экс-капитан «Зенита», обладатель Кубка УЕФА («Зенит») и Лиги Чемпионов («Бавария Мюнхен») действующий тренер сине-бело-голубых и просто очень хороший человек - Анатолий Тимощук @power4timo - пополнил стан волков Играть за «АЖИО» Тимо будет под привычным 44 номером. Мы безгранично рады такому усилению и уверены, что опыт Анатолия, его профессионализм и мощнейший футбольный багаж знаний, умений и навыков помогут не только команде в целом, но и каждому из волков в частности, подняться на новый уровень Ласкаво просимо, Анатолій! Herzlich Willkommen, Timo! #мфкажио #даэтоажиоволкинастоящие #единождыволкнавечноволк #трансферы #тимощук

Публикация от Минифутбольный Клуб АЖИО (@mfc__agio)

Ранее News.ru писал, что футбольный клуб «Зенит» заинтересован в трансфере полузащитника французского «Ренна» Клемана Гренье. Представитель петербургской команды посетил третий тур чемпионата Франции, в котором «Ренн» обыграл «Страсбур» со счётом 2:0. Один из голов принадлежит 28-летнему хавбеку

News.ru в соцсетях