https://static.news.ru/photo/d55fc826-c82d-11e9-9c8e-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Тимощук Фото: vk.com/t44

40-летний Анатолий Тимощук, тренер петербургского «Зенита», вошёл в состав мини-футбольного клуба «Ажио». Команда будет играть в Балтийской футзальной лиге.

Футболист будет выступать под привычным для него номером 44, сообщается в Instagram команды.

Мы безгранично рады такому усилению и уверены, что опыт Анатолия, его профессионализм и мощнейший футбольный багаж знаний, умений и навыков помогут не только команде в целом, но и каждому из «волков» в частности, подняться на новый уровень, — подчёркивается там.

Ранее News.ru писал, что футбольный клуб «Зенит» заинтересован в трансфере полузащитника французского «Ренна» Клемана Гренье. Представитель петербургской команды посетил третий тур чемпионата Франции, в котором «Ренн» обыграл «Страсбур» со счётом 2:0. Один из голов принадлежит 28-летнему хавбеку