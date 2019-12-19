https://static.news.ru/photo/a785f2d8-2276-11ea-bbcb-fa163e074e61_660.jpg Сергей Семак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак во время перерыва в сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) побывал в Африке, где помогал своей жене Анне со съёмками фильма об альбиносах.

Невероятные воспоминания останутся у меня после посещении Африки, уютной, самобытной страны Гвинея-Бисау, где мы встретили много красивых, добрых людей, — написал Семак на своей странице в Instagram.

Ранее казанский «Рубин» назначил Леонида Слуцкого на должность главного тренера команды. Соглашение рассчитано на пять лет, писал NEWS.ru.