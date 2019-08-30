https://static.news.ru/photo/38687978-cce7-11e9-bc00-fa163e074e61_660.jpg Сергей Семак Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над московским «Спартаком» в восьмом туре чемпионата России со счётом 1:0.

Тяжёлая, нервная и не столько зрелищная игра, как хотелось бы болельщикам, но мы хотели сыграть очень строго в обороне, потому что главное оружие «Спартака» — быстрые атаки. Во втором тайме играли ниже, неплохие моменты, к сожалению, не использовали, у «Спартака» было преимущество, — сказал Семак на пресс-конференции.

Кроме того, наставник «сине-бело-голубых» не считает, что «Спартак» выглядел хуже.

Я не увидел, что «Спартак» выглядел хуже нас, — добавил он.

Ранее News.ru писал, что «Зенит» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в гостях обыграл московский «Спартак» с минимальным счётом 1:0.

На 32-й минуте мяч в ворота Андрея Лунёва забил атакующий полузащитник столичной команды Зелимхан Бакаев, однако главный арбитр Виталий Мешков отменил гол после просмотра видеоповтора. Мяч попал в руку 23-летнему хавбеку. На 42-й минуте официальный счёт открыл защитник «сине-бело-голубых» Юрий Жирков.