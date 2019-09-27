Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал поражение от московского «Локомотива» со счётом 0:1 в матче 11-го тура Российской премьер-лиги. По его словам, «сине-бело-голубые» начали неплохо, контролировали мяч первые 20 минут.
Но даже с VAR бывают ошибки. Однако система видеоповторов сыграла на руку и «Зениту», и «Локомотиву». Что касается самой игры, то, к сожалению, пропустили достаточно необязательный мяч. Пытались изменить ситуацию, но у нас не получалось. Предоставляли «Локомотиву» моменты для атаки. Но игра закончилась, двигаемся дальше, — сказал Семак на послематчевой пресс-конференции.
Кроме того, 43-летний наставник считает, что поражение не скажется на моральном давлении игроков.
Сезон длинный, сложный. Один конкретный матч ничего не решает в борьбе за чемпионство, — заключил он.
Как писал News.ru, московский «Локомотив» выиграл со счётом 1:0 у «Зенита» в матче чемпионата России. Встреча прошла 28 сентября в столице на стадионе «РЖД Арена».