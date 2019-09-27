Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Московский «Локомотив» выиграл со счётом 1:0 у «Зенита» из Санкт-Петербурга в матче 11-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла 28 сентября в столице на стадионе «РЖД Арена».

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов забил гол в ворота «Зенита» в конце первого тайма, но арбитр не засчитал его из-за нарушения правил со стороны полузащитника «железнодорожников» Жоау Мариу. Победу хозяевам принёс...