https://static.news.ru/photo/bf21420c-da1a-11e9-a38a-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Тимощук Фото: Вячеслав Евдокимов/fc-zenit.ru/CC BY-SA 3.0

Бывшая супруга ассистента главного тренера футбольного клуба «Зенит» Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая заявила, что её экс-супруг хотел отдать двух дочек в школу для умственно отсталых.

Он хотел наших дочек через суд определить в школу для умственно отсталых. Тесты в психиатрической клинике по 3,5 часа. В итоге эксперты заключили, что у детей IQ в районе 60–70 баллов. И что они не говорят ни по-немецки, ни по-украински. Вроде как умственно отсталые... — сказала Новроцкая в интервью « Советскому спорту », делясь подробностями бракоразводного процесса.

Скандал Тимощука с Навроцкой тянется с 2016 года. Виновницей распада семьи Тимощук СМИ неоднократно называли светскую львицу Анастасию Климову, с которой экс-полузащитника «Шахтёра», «Зенита», «Баварии» и «Кайрата», по слухам, связывают многолетние отношения.

На прошлой неделе суд приостановил операции по спорным квартирам экс-игрока и его бывшей супруги на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что 40-летний Тимощук вошёл в состав мини-футбольного клуба «Ажио». Команда будет играть в Балтийской футзальной лиге, писал News.ru.