Тренер «Ювентуса» подтвердил уход Роналду

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подтвердил, что португальский форвард Криштиану Роналду покинет клуб. Об этом сообщает Gianlucadimarzio.com

Роналду не будет в заявке. Вчера он сказал мне, что больше не хочет играть в «Ювентусе». Сегодня он даже не тренировался с командой, — заявил Аллегри.

Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 года после перехода из мадридского «Реала» и за это время дважды выиграл с командой скудетто и один раз стал обладателем Кубка Италии. В качестве следующего клуба Роналду в прессе называются различные варианты, но фаворитом в борьбе за него считается «Манчестер Сити».

Как сообщалось ранее, не успела завершиться сага со сменой клуба Лионелем Месси, как в информационное поле почти каждый день стали проникать слухи о неопределённости с местом продолжения карьеры его главного соперника — Криштиану Роналду.