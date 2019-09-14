Главный тренер футбольного клуба «Урал» Дмитрий Парфёнов прокомментировал победу над московским «Спартаком» со счётом 2:1 в матче девятого тура Российской премьер-лиги.
Скованное начало, но мы приехали в гости к команде, которая хочет бороться за медали, плюс у нас было два не очень удачных выезда в Москву. В конце первого тайма почувствовали игру, перестали ошибаться в простых моментах. Во втором стали играть повыше. Забили. Думаю, что заслужили победу, — сказал Парфёнов на послематчевой пресс-конференции.
Как писал News.ru, футбольный клуб «Спартак» уступил екатеринбургскому «Уралу» в матче девятого тура РПЛ со счётом 1:2.