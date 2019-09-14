Скованное начало, но мы приехали в гости к команде, которая хочет бороться за медали, плюс у нас было два не очень удачных выезда в Москву. В конце первого тайма почувствовали игру, перестали ошибаться в простых моментах. Во втором стали играть повыше. Забили. Думаю, что заслужили победу, — сказал Парфёнов на послематчевой пресс-конференции.