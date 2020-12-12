Тренер «Урала» поблагодарил футболистов за ничью в матче с ЦСКА

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Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев поделился впечатлением от игры против ЦСКА в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Урал» на выезде сыграл вничью с ЦСКА — 2:2.

Начали не очень хорошо. ЦСКА создавал моменты, оказывал давление. Предупреждали об этом. Начало второго тайма — удаление сыграло роль. Играть в меньшинстве тайм очень сложно, но хорошо оборонялись, выходили в атаки. Благодарен ребятам за эту ничью! Изменить что-то по ходу матча тяжело, но ребята поймали момент, ощутили, что у них начало получаться, и сравняли счёт, — сказал Матвеев на послематчевой пресс-конференции.

ЦСКА на своём поле не смог обыграть «Урал». Встреча, проходившая на ВЭБ-Арене, завершилась со счётом 2:2, писал NEWS.ru.

Команды заканчивали эту игру в меньшинстве. У «Урала» был удалён Павел Погребняк, у ЦСКА — Илья Шкурин.