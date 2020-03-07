Если говорить о первом тайме, немножко он не получился как в плане оборонительных действий, так и в плане атак. Мы провели только две контратаки качественно. Во втором тайме пошла обоюдно острая игра, где мы могли забить. Не припомню у «Динамо» каких-то опасных моментов. Конечно, надо забивать. Не забивая, очень сложно заработать очки, — сказал Шипшев на послематчевой пресс-конференции.