Тренер «Спартака» Тедеско стал жертвой мошенников перед матчем с «Сочи»

https://static.news.ru/photo/83a5c1ee-c399-11ea-86ee-fa163e074e61_660.jpg Доменико Тедеско Фото: АГН Москва

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартака» Доменико Тедеско стал жертвой мошенников, отдав им почти 250 000 рублей.

Специалисту с незнакомого номера якобы от сотрудника клуба пришло СМС-сообщение с просьбой перевести деньги «на срочное лечение родственника». Позже оказалось, что никто из сотрудников «Спартака» не просил денег у Тедеско, сообщает Baza.

Ранее сообщалось, что главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско дисквалифицирован на три матча, а также оштрафован на 500 тысяч рублей за оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча. Он был удалён с матча против московского «Локомотива» за две жёлтые карточки. Матч закончился вничью со счётом 1:1. 34-летний специалист был недоволен решением арбитра Сергея Лапочкина назначить пенальти в ворота «Спартака» в конце первого тайма. Судья показал ему две жёлтые карточки подряд. Когда Тедеско уходил с поля, то эмоционально жестикулировал и отталкивал находившихся рядом с ним людей, писал NEWS.ru.