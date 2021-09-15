Тренер «Спартака» прокомментировал поражение от «Легии»

Главный тренер московского «Спартака» Руи Витория высказался после поражение красно-белых от польской Легии в первом туре группового этапа Лиги Европы. Слова специалиста приводит «Матч ТВ».

Мы играли дома, контролировали матч, искали шансы. Выпустили игроков с другими качествами на те же позиции. У соперника было один-два момента, но в футболе на таком уровне решают мельчайшие детали, — сказал Витория.

Он добавил, что «Спартак» был лучше соперника на протяжении всех 90 минут, сделал достаточно для победы, но это футбол.

Прошедшая в среду в Москве встреча завершилась победой «Легии» со счётом 1:0. Единственный мяч на 91-й минуте забил хавбек Лирим Кастрати. Подопечные Руя Витории за матч нанесли 22 удара по воротам (три — в створ), поляки — семь (два — в створ).