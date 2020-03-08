Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско прокомментировал игру полузащитника Зелимхана Бакаева, который в прошлом матче получил сотрясение мозга.
Я не считаю, что Зелимхан плохо сыграл. Он угрожал сопернику, развивал контратаки. Мы полностью доверяем медицинскому штабу. Если нам говорят, что футболист готов выходить на поле, значит, так и есть, — сказал Тедеско журналистам.
Ранее NEWS.ru писал о том, что «Краснодар» обыграл «Спартак» со счётом 1:0 в гостевом матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Единственный гол в матче забил нападающий краснодарской команды Ари, точно пробив пенальти на 71-й минуте матча.
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