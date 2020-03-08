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Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско считает, что его команда должна была набирать очки в матче с «Краснодаром».

Мы огорчены поражением. Считаю, что у нас было много шансов забить, мы проиграли незаслуженно. Была хорошая игра для взятия ворот соперника как в первом, так и во втором тайме. После...