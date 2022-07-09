Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль попросил прощения у болельщиков за поражение в Суперкубке России. Сине-бело-голубые разгромили красно-белых со счетом 4:0.
Работа, которую мы проделали, рано или поздно принесет плоды. Мы проиграли сегодня, но не будем сильно расстраиваться и продолжим работу с поднятой головой. Прошу прощения у болельщиков за то, что не смогли завоевать титул, — сказал тренер на пресс-конференции.
«Зенит» стал семикратным обладателем Суперкубка России.
После матча Болельщики «Зенита» освистали группу «Би-2». Рок-группа, солист которой является болельщиком «Спартака», исполнила несколько песен после финального свитска.