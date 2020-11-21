Тренер «Сочи» рассказал о ничьей с ЦСКА

https://static.news.ru/photo/7b8ab03c-2cc6-11eb-929e-fa163e074e61_660.jpg Фото: pfcsochi.ru

Главный тренер футбольного клуба «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал ничью в матче 15-го тура Российской премьер-лиги против московского ЦСКА со счётом 1:1.

К сожалению, у нас есть небольшая проблема с пониманием до пропущенного гола, потом всё встало на места, забили гол, было ещё несколько отличных моментов. Конечно, нужно посмотреть, был ли офсайд на самом деле после второго забитого мяча. Второй тайм был предпочтительней для коллектива. К сожалению для нас и к счастью для ЦСКА, мы не смогли забить, — сказал Федотов на послематчевой пресс-конференции.

В конце первой половины игры полузащитник гостей Жоаозиньо получил удар, после чего ненадолго потерял сознание. На второй тайм игрок вновь вышел на поле. По словам специалиста, это был незначительный удар.

Жоаозиньо действительно отключился, но ничего страшного в этом не было, такое бывает, он контролировал ситуацию, — добавил он.

21 ноября, как писал NEWS.ru, «Спартак» и «Динамо» также сыграли вничью в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 1:1.