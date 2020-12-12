Тренер «Сочи» обвинил Тедеско в провоцировании конфликта Жоаозиньо

https://static.news.ru/photo/42422618-3ca0-11eb-9810-fa163e074e61_660.jpg Доменико Тедеско Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско спровоцировал инцидент после завершения матча 18-го тура российской Премьер-лиги с «Сочи». Об этом заявил ассистент главного тренера сочинского клуба Олег Фоменко.

Своими глазами я это не видел, так как находился в раздевалке. По разговорам, Сослан (Джанаев, вратарь «Сочи». — NEWS.ru) подошёл пожать руку главному тренеру «Спартака», тот начал выражаться на него в нецензурной форме, — пояснил Фоменко.

Он подчеркнул, что наставник «красно-белых» повёл себя неадекватно.

Это спровоцировал Тедеско, который был недоволен рядом эпизодов, — объяснил тренер «Сочи».

Ранее Доменико Тедеско в эфире телеканала «Матч ТВ» заявил, что один из игроков «Сочи» ударил его помощника в подтрибунном помещении после окончания матча, кроме того, его оскорбили в перерыве встречи.

Позже глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал, что конфликт возник между 31-летним полузащитником «Сочи» Жоаозиньо и ассистентом главного тренера Андреасом Хинкелем.

Как писал NEWS.ru, матч между «Сочи» и «Спартаком» закончился со счётом 1:0. В составе хозяев отличился 35-летний Кристиан Нобоа.