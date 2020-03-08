Фёдор Смолов Фёдор Смолов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер испанского футбольного клуба «Сельта» Оскар Гарсия считает, что нападающий Фёдор Смолов не похож на типичного русского.

Мы знали, что Смолов отличается от типичного русского — он экстраверт и отлично говорит по-английски. Если он сосредоточится, то ему не потребуется много времени на адаптацию, — цитирует Гарсию El Desmarque.

Смолов 31 января был официально представлен в качестве игрока «Сельты».

Ранее «Сельта» сыграла вничью с лидером чемпионата Испании мадридским «Реалом» (2:2). Смолов забил на 7-й минуте матча свой первый гол за новую команду, писал NEWS.ru.

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