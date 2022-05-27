Тренер сборной Украины рассказал, почему его не взяли в тероборону Киева Тренер сборной Украины Александр Петраков заявил, что его не взяли в тероборону Киева из-за возраста

Александр Петраков / Фото Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков заявил, что его не приняли в отряды территориальной обороны Киева из-за возраста, передаёт Time. Его попросили взамен сконцентрироваться на игре и вывести сборную Украины на чемпионат мира по футболу.

Мне сказали: «Ты слишком стар, и у тебя нет военных навыков. Лучше выведи нас на чемпионат мира». Это очень большая ответственность. Я всё больше чувствую её с приближением матча против Шотландии, — сказал Петраков.

Матч 1/2 финала плей-офф за выход на ЧМ-2022 Шотландия — Украина состоится 1 июня в шотландском Глазго. Ответная игра пройдёт спустя четыре дня в столице Уэльса Кардиффе. Победитель этой пары должен встретиться с Уэльсом за право сыграть на ЧМ-2022 в Катаре.

31 марта Петраков указал, что его команда должна бороться за выход на чемпионат мира — 2022 по спортивному принципу, а не получать приглашение в качестве подарка. При этом он не исключил возможности, что другие уполномоченные лица могли бы согласиться на предложение.

В апреле Петраков заявил, что он против гипотетического матча со сборной России. По его словам, он даже не стал бы пожимать руки представителям национальной команды России.