Тренер сборной Украины оценил предложение подарить команде путёвку на ЧМ
Петраков: я против, чтобы нам дарили путёвку на чемпионат мира по футболу
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
14:41, 31 марта 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Главный тренер сборной России Александр Петраков заявил, что его команда должна бороться за выход на чемпионат мира — 2022 по спортивному принципу, сообщает «Футбол 24». Ранее в СМИ появились призывы допустить команду Украины напрямую.
Подаренный выход на ЧМ? Мы должны играть, добывать эту путёвку. Я говорю только за себя. Есть ещё президент, исполком УАФ. Но лично я против, нужно играть, — сказал Петраков.
В полуфинале стыков украинской команде предстоит встретиться со сборной Шотландии. Победитель пары в финале сойдётся с Уэльсом.
Ранее сообщалось, что депутаты городского совета Луцка лишили бывшего футболиста сборной Украины Анатолия Тимощука звания «Почётный гражданин города». Эту инициативу поддержали 35 представителей горсовета Луцка. Решение было связано с продолжением работы Тимощука в «Зените», а также с его отказом от комментариев по ситуации на Украине в публичном пространстве.