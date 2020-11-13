Тренер сборной Турции оценил игру российских футболистов против Молдавии

https://static.news.ru/photo/405c37e0-2697-11eb-8199-fa163e074e61_660.jpg Шенол Гюнеш Фото: Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

Главный тренер сборной Турции по футболу Шенол Гюнеш прокомментировал прошедший 12 ноября товарищеский матч между командами России и Молдавии, который закончился ничьей.

По его мнению, российские спортсмены показали в этом поединке футбол высокого уровня. При этом он отметил, что делать выводы о состоянии сборной России по этому матчу не стоит.

Не стоит делать выводы о нашем сопернике по их последней товарищеской игре, — заявил он.

15 ноября российская и турецкая сборные сыграют в Стамбуле в матче Лиги наций. По мнению Гюнеша, для российской команды этот поединок будет отличаться от матча с Молдавией, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что трое российских футболистов — Александр Ерохин, Даниил Лисовой и Антон Заболотный, —у которых были подозрительные тесты на коронавирус, вернутся в состав национальной сборной.