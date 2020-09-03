Тренер сборной Сербии прокомментировал поражение от российской команды

https://static.news.ru/photo/fe976f22-ee2a-11ea-8add-fa163e074e61_660.jpg Фото: FSSrbije/twitter.com

Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович прокомментировал поражение (0:2) от российской команды в стартовом матче Лиги наций.

Игра была хорошая. В первом тайме мы хорошо себя показали. Во второй половине игра складывалась более сложно для нас, поскольку мы не были в оптимальной физической форме — у большинства игроков их клубы ещё не начали играть свои национальные чемпионаты, — сказал тренер.

Также наставник сербской сборной выразил надежду, что в следующем матче Лиги наций с командой Турции его подопечные будут выглядеть лучше.

У нас есть несколько дней для подготовки, которые мы постаоаемся использовать максимально эффективно. К тому же мы играем с командой Турции дома, и это будет хорошим фактором для нас, — добавил он.

Любиша Тумбакович также прокомментировал выбор тактической схемы на игру против России

Мы сыграли в три центральных защитника, потому что эти футболисты хорошо знают друг друга и не раз играли в такой расстановке, — резюмировал тренер.

Как писал NEWS.ru ранее, сборная России в стартовом матче розыгрыша Лиги наций победила на своём поле команду Сербии — 3:1 (0:0). Счёт открыл Артём Дзюба, на 48-й минуте реализовавший пенальти за фол против Зелимхана Бакаева.