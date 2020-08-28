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Главный тренер сборной России по футболу назвал замену Головину и Луценко

22:33, 30 августа 2020 15
Станислав Черчесов Станислав Черчесов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в прямом эфире федерального спортивного канала «Матч ТВ» заявил, что вместо травмированных Александра Головина и Евгения Луценко в национальную команду вызваны нападающий «Спартака» Александр Соболев и полузащитник «Динамо» Даниил Фомин.

Российская сборная проведёт стартовые матчи в новом розыгрыше Лиги наций с командами Сербии (3 сентября, Москва) и Венгрии (6 сентября, Будапешт).

Как писал NEWS.ru, Головин получил травму в матче за свой клуб «Монако» в чемпионате Франции против «Метца». Предположительно, у него повреждена задняя поверхность бедра, восстановление может занять две-три недели.

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