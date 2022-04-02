Тренер сборной Нидерландов по футболу признался в онкозаболевании

Главный тренер сборной Нидерландов по футболу Луи ван Гал признался, что ведёт борьбу с активной формой рака простаты. Об этом он рассказал изданию Voetbal International. Специалист признался, что не обнародовал информацию раньше, поскольку не хотел обременять этим футболистов. При этом к настоящему моменту ван Гал прошёл уже 25 процедур лучевой терапии.

Я не думаю, что вы говорите подобное людям, с которыми работаете, потому что это может повлиять на их выбор, на их решительность. Поэтому я думал, что они не должны знать. Вы не умираете от рака простаты, по крайней мере, в 90% случаев, обычно вас убивают другие основные заболевания. Но у меня довольно агрессивная форма, я 25 раз проходил процедуру облучения, — рассказал тренер.

Луи ван Галу 70 лет. Он руководит сборной Нидерландов с августа 2021 года. Под его руководством сборная сумела выйти в основную часть чемпионата мира 2022 года. Ранее ван Гал руководил сборной в 2012–2014 годах. Тогда Нидерланды стали бронзовым призёром чемпионата мира — 2014, обыграв в борьбе за медаль сборную Бразилии со счётом 3:0.

Также за время карьеры ван Гал работал в нидерландских «Аяксе» и АЗ, тренировал испанскую «Барселону», немецкую «Баварию», и английский «Манчестер Юнайтед», завоевав с последним Кубок Англии. С «Аяксом» он трижды побеждал в чемпионате и суперкубке страны. По одному разу приводил команду к победе в Лиге чемпионов, Кубке УЕФА, Суперкубке УЕФА, Межконтинентальном кубке и Кубке Нидерландов. «Барселона» два раза становилась чемпионом Испании и по разу победителем национального кубка и Суперкубка УЕФА. Что касается «Баварии», то она под началом ван Гала стала чемпионом страны, обладателем кубка и суперкубка.

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