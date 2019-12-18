Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин в шутку назвал себя подкаблучником.
Специалист выложил фотографию из отпуска на своей странице в Instagram, сопроводив её ироничной подписью о выборе шляпы.
Даше понравилась шляпа с фото 1, а перечить беременной жене нельзя, тем более мне, подкаблучнику, — написал Карпин.
Ранее футболисты «Ростова» посвятили видео главному тренеру команды Валерию Карпину в честь двухлетия работы в клубе, писал NEWS.ru.
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