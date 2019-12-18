Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Люксембургский нападающий киевского футбольного клуба «Динамо» Жерсон Родригес сообщил врачу команды, что не может посетить обязательную тренировку из-за болезни.

На самом деле футболист отправился в ночной клуб и выложил оттуда фотографию в Instagram. После этого к нему домой поехали врачи «Динамо» и не застали Родригеса дома, сообщает Sport Arena....